نقل 12 شخصا إلى المستشفى بعد حادث حافلة في بلغاريا

انقلبت حافلة صربية في بلغاريا مساء يوم الأحد، ما تسبب في إصابة أطفال وبالغين كانوا على متنها.

ووقع الحادث في مدينة ستارا زاجورا في جنوبي بلغاريا.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية إن الحافلة كانت في طريقها إلى العاصمة البلغارية صوفيا عندما خرجت عن الطريق وانقلبت في مصرف. وتم نقل ثمانية أطفال و 4 بالغين إلى المستشفى، بعضهم حالته خطيرة. كما تم فحص آخرين وتقديم العلاج الطبي اللازم.

وقال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجييف لمحطة تلفزيون (بي تي في)، إنه يشتبه في أن خطأ السائق تسبب في وقوع الحادث عندما تحول انتباه السائق عن الحافلة.

وتابع أن الحافلة كانت في طريقها من ساحل البحر الأسود في بلغاريا إلى بلجراد وعلى متنها 38 طفلا و 10 بالغين من صربيا.

وكان الأطفال يشاركون في مهرجان للفلكلور في منتجع صني بيتش الساحلي.

ومن المقرر أن تبدأ التحقيقات بعد منتصف الليل.

ويأتي الحادث بعد أكثر من أسبوع بقليل من حادث خطير لحافلة من رومانيا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص