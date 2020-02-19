رئيس بيلاروس يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

أرسل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في كنيسة «أبو سيفين».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في رسالة التعزية: «لقد تلقت بيلاروسيا ببالغ الأسى أنباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم ما يقرب من نصفهم من الأطفال، نتيجة حريق في كنيسة أبو سيفين القبطية الأرثوذكسية في القاهرة».

وبالنيابة عن المواطنين البيلاروسيين، أعرب لوكاشينكو، عن خالص التعازي، موجها كلمات الدعم إلى الرئيس السيسي، وكذلك إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.