العراق وأمريكا تبحثان جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن مخيف استعرض جهود البنك في دعم التنمية من خلال أدوات السياسة النقدية والأثر المباشر لمبادراته في مسيرة القطاع الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستدامة، وكذلك جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد منظومة قانونية متكاملة وتطبيقها بشكل فعال على القطاعات التي قد تُستخدم في ارتكابها.



وأكد مخيف، أهمية التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتفعيل الأدوات المالية.



من جهتها، أكدت ألينا دعمها للبنك المركزي العراقي واستقلاليته والمساهمة في تدريب موظفيه من خلال المؤسسات المالية التي لديها شراكات مستمرة، مشيرة إلى نجاح سياسة البنك المركزي العراقي والأساليب الحديثة في إدارتها، والذي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب.