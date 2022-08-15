بريطانيا أول دولة توافق على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا الأصلي وأوميكرون

وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يستهدف السلالة الأصلية والمتحور منه "أوميكرون"، لتصبح أول دوله تتخذ الإجراء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أن الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أعطت الضوء الأخضر للقاح المعروف بـ "سبيكيفاكس ثنائي التكافؤ" المطور من شركة "موديرنا" الأمريكية، بعد أن وُجد أنها تلبي معايير السلامة والجودة والفاعلية التابعة للجهة المنظمة في المملكة المتحدة.

وتحتوي الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المضادة للسلالتين: على 25 ميكروجرامًا من اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون، و25 ميكروجرامًا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأصلي.

وستقدم اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين النصيحة بشأن كيف سيتم التعامل مع نشر اللقاح.

كما أنه تم تقديم اللقاح ليتم الموافقة عليه من السلطات في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يوافق التكتل على اللقاح بحلول شهر سبتمبر المقبل.