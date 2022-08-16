وزير الصحة الألماني ينفي اتهاما بأنه أنهى عزل كورونا قبل أوانه

دافع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن نفسه اليوم الاثنين في وجه اتهام له بأنه أنهى عزل كورونا الخاص به قبل أوانه.

كان عدة ساسة وجهوا هذا الاتهام إلى الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بعد أن صرح بعد مرضه بأنه لم يستعد لياقته بالكامل بعد، ثم شارك في اجتماع مجلس الوزراء في اليوم التالي.

يأتي ذلك على خلفية قواعد مكافحة كورونا في ولاية برلين والتي تلزم مصاب كورونا الذي لا تظهر عليه الأعراض بالانتظار لمدة 48 ساعة قبل أن يتم السماح له بإنهاء العزل.

وأضاف لاوترباخ لمجلة "شبيجل" أنه لم تعد تظهر عليه أعراض لا احتقان في الحلق ولا صداع بل إن كل ما حدث ببساطة هو أنه لم يستعد لياقته بعد، مشيرا إلى أنه أجرى اختبارا ثلاث مرات وجاءت النتائج سلبية خلال الـ48 ساعة السابقة لإنهاء العزل.

وتابع لاوترباخ أن " السؤال حول ما إذا كنت قد انتهكت قواعد العزل محق تماما لأن من يفعل ذلك يهدد أخوته في البشرية، ويجب أن نتمسك بقاعدة العزل"، وحذر من أنه في حال عدم التمسك بهذه القواعد سيذهب أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض إلى مكاتبهم وعندئذ يمكن لأرباب العمل أن يمارسوا ضغوطا على موظفيهم " ولا يمكن أن تكون لنا رغبة في هذا الأمر".