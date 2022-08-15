قال الدكتور محمد شامة، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسيوة، إن واحة سيوة من أشهر المنخفضات في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنها تتسم بتدفق المياه الجوفية بصورة طبيعية، عبر الينابيع والعيون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المكان تاريخي قديم ومعروف على مستوى العالم، كما أنه مقصد ساحر لمن يريد الهدوء والجمال.

وذكر أن الدولة دعت إلى الاهتمام الشديد بالواحة نظرًا لما تتسم به، متابعًا: «من أكثر من 30 عاما مع زيادة الاستثمارات والرقعة الزراعية، أدى الأمر إلى تكون 4 بحيرات من ناتج الصرف الزراعي منتشرة في سيوة».

وأوضح أن فطناس بحيرة جانبية موجودة بجوار بركة سيوة، قائلًا إن الوزارة تلقت تكليفًا رئاسيًا في عام 2018، بإيجاد حل جذري لارتفاع منسوب الصرف الزراعي، والذي أدى لتآكل عديد من الأراضي الزراعية القديمة، ذات القيمة العالية كأراضي الزيتون والبلح.

وأكد أن ما حدث ببحيرة فطناس جفاف طبيعي وليس تجفيفًا، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الشديد والتغير المناخي، معقبًا: «كل المهتمين بسيوة أبدوا انزعاجًا مما حدث، لكن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا، بشأن إيجاد حل للارتفاع المستمر لمنسوب الصرف الزراعي».

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول انخفاض منسوب مياه بحيرة «فطناس»، بواحة سيوة، مؤكدة تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة، بهدف وضع حلول لمشكلة مياه «خزان الحجر الجيري المتشقق» نتيجة الحفر العشوائي للآبار.