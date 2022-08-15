كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، عن إجمالي الأضرار الناتجة عن العدوان الأخير في قطاع غزة.



وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا على قطاع غزة، استمر بضعة أيام، قبل أن يتوقف بهدنة تم التوصل إليها بجهود مصرية، لاقت تقديرا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وقالت الصحيفة العبرية، إن اللجنة المالية في كنيست الاحتلال ناقشت الأضرار في أعقاب العدوان على غزة، وأوضحت أن قيمتها بلغت نحو 300 مليون شيكل (92 مليون دولار).



وأوضحت أنه تم تسجيل 222 حالة ضرر مباشر، منها 84 في عسقلان، و66 في سديروت، و72 حالة في مدن أخرى.



وبينت أنه من بين الحالات، 114 حالة أضرار لحقت بالمباني، و97 لأضرار لحقت بمركبات.



يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعلن أي حصيلة عن الخسائر التي تتعرض لها جراء الرشقات الصاروخية التي تُطلقها المقاومة الفلسطينية، التي شهدت تطورا نوعيا في الفترة الماضية، بعدما أصبحت قادرة على الوصول إلى تل أبيب.



وتنفق سلطات الاحتلال مبالغ ضخمة جدا على منظومة القبة الحديدية، التي تدعي أنها قادرة على منع أي صواريخ للمقاومة من العبور، إلا أن هذا الأمر لا يتحقق بالنظر إلى الأضرار الحادثة على الأرض، ما يعني أن عددا كبيرا من تلك الرشقات تصيب أهدافها بالفعل.