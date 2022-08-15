مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين جراء انفجار بمركز تجاري في أرمينيا

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قال مسؤولون في أرمينيا إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون إثر وقوع انفجار في مركز تجاري بعاصمة أرمينيا يوم الأحد.

ويقع المركز التجاري خارج وسط العاصمة، وفقا لما ذكره صحفي في موقع الحادث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وقال الصحفي إن الانفجار "القوي" الذي وقع بعد ظهر الأحد من المرجح أن يكون بسبب حدوث اشتعال في ألعاب نارية مخزنة بشكل غير صحيح.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن حوالي 25 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وقال عمال الإنقاذ إنه ربما يكون مازال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وقد انهارت عدة مباني أو تضررت. ونتج عن الانفجار سحابة كبيرة من الدخان غطت سماء المدينة. وقد استقر الرماد والركام على السيارات.

وقالت وزارة الصحة إن حوالي عشرة من بين المصابين من الأطفال.

يشار إلى أن أرمينيا تعتبر واحدة من أفقر دول العالم. وتعتبر انتهاكات إجراءات السلامة أمر شائع بها.