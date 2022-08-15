الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا ذبح والده وتجوله برأسه في الشارع

أوقفت الشرطة الفرنسية، شابا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 25 عاماً بتهمة قطع رأس والده، في بلدة سانت بريست قرب مدينة ليون شرق البلاد.



وأشارت مصادر صحفية إلى أن الشاب شوهد وهو يحمل رأس والده في يد وسكين في اليد الأخرى، وفق إذاعة مونت كارلو.



وقال مكتب المدعي العام في ليون، إن العناصر الأولى من التحقيق تظهر أن الرجل المحتجز لدى الشرطة "قتل والده البالغ من العمر 60 عاما بسكين مطبخ".



وأضاف: "حوالي الساعة 2 صباحاً، قامت الشرطة البلدية بتنبيه الشرطة الوطنية إلى اكتشاف جثة مقطوعة الرأس في موقف للسيارات وأبلغت شرطة البلدية عن رجل يسير وهو يحمل رأسا في يده وسكينا في اليد الأخرى".



وتمكن عناصر من الشرطة توقيف المشتبه به رغم محاولته طعنهم أيضا، لكن من دون أي يصاب أحد منهم بأذى.



وذكر المصدر عينه، أن المشتبه به يقيم في فرنسا بشكل قانوني لكنه معروف لدى السلطات المختصة نظرا لقيامه بجنايات سابقة "على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات"، لكنه لم يرتكب في السابق أي أعمال تطرف.