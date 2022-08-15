 أسامة نبيه: غياب الجماهير أثر على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي - بوابة الشروق
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أسامة نبيه: غياب الجماهير أثر على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:42 م

أبدى أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، سعادته بالفوز على الإسماعيلي، وحسم التأهل لربع نهائي كأس مصر، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وقال نبيه إن مواجهة الإسماعيلي كانت صعبة، ولكن الفريق والجهاز الفني عملا بجد من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب العام للزمالك: «الهدف الأساسي هو استمرار سلسلة انتصارات الفريق رغم اختلاف البطولة، وهو ما تحقق، خاصة وأن الإسماعيلي لعب المباراة بدون ضغوط بعد تأكد استمراره في مسابقة الدوري الممتاز، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبيه».

وأتم: «غياب الجماهير عن مباراة اليوم أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين، لاسيما وأن الجماهير دائمًا مصدر طاقة للفريق».


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