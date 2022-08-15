اتحاد كتاب مصر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

تقدَّمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة في أثناء القداس صباح أمس الأحد.

وجاء في البيان الصادر عن اتحاد الكتاب"تتقدم النقابة ببالغ العزاء إلى المصريين كافة، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرًا ، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت أمس وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.