قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 1.5 طن لحوم مجمدة، بعد ضبطها بدون بيانات أو فواتير أو مستندات دالة على مشروعية حيازتها، داخل ثلاجة، بدون ترخيص، وذلك قبل ترويجهم في الأسواق، مما يُضر بصحة المواطنين.

وطلبت النيابة، اليوم الإثنين، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسؤول عن المضبوطات بتهمة إدارة ثلاجة، وحيازة مواد غذائية، مجهولة المصدر "بدون ترخيص"، وتحليل عينة من المضبوطات لبيان طبيعتها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام عن المسؤول عن ثلاجة لتجميد وحفظ المواد الغذائية، بحيازة لحوم مجمدة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة الثلاجة، تم ضبط المسؤول عنها، وبتفتيش أروقتها عثر بداخلها على المضبوطات، بها تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.