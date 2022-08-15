علق موقع "تويتر" حساب سياسي باكستاني، وعد بجائزة قدرها 20 مليون دولار لمن يقتل النائب الهولندي وزعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز.



كان القيادي في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، ريحان صابر، قد عبر في البداية عن سعادته بتعرض الكاتب سلمان رشدي لمحاولة اغتيال وقال إن ذلك نتيجة لـ"سب النبي".



وأضاف: "التالي هو فيلدرز. أي أحد في العالم يأتي برأس فيلدرز سأدفع له 20 مليون دولار. أريد رأس فيلدرز. نريد رأسه. كل المسلمين يريدون رأسه".



يعرف خيرت فيلدرز بانتقاده المستمر للإسلام والحركات الأصولية الإسلامية ويرى أن القرآن يدعو إلى العنف والقتل وبالتالي يجب حظره، كما يعتبر أن حرية التعبير لمنتقدي الإسلام مهددة، وفق وكالة "سبوتنيك".



وأعاد فيلدرز نشر صورة عن التغريدة قبل حذفها وعلق بالقول: "لم أعد أستطيع إحصاء مقدار الكراهية والتهديدات التي يرسلونها إلي بعد الهجوم البربري على الشجاع سلمان رشدي".