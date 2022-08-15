جامعة الوادي الجديد: مد فترة التقديم لتنسيق طلاب المرحلة الأولى

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى غدا الثلاثاء، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدّموا بأوراقهم إلى التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم الخدمة مجانا يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى الثالثة عصرا بمعمل التنسيق الإلكتروني بالمبنى الإداري للجامعة، والذي شهد خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم الذي أشادوا بمستوى الخدمة المجانية التي قدمتها الجامعة لأبنائهم الطلاب.

وأضاف حرباوي أن الجامعة بها مجموعة من العاملين بالجامعة من لهم خبرة عالية في مجال التنسيق الإلكتروني، من خلال قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر متصلة بالإنترنت فائق السرعة؛ لإنهاء إجراءات التنسيق في أسرع وقت.