تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية صينية في محيطها

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايواني، اليوم الاثنين، أنه تم رصد 30 طائرة عسكرية صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة رصدت خمس سفن حربية صينية حول المنطقة المحيطة بتايوان.



وبدأ الجيش الصيني تنظيم دورية عسكرية وإجراء تدريبات بالقرب من تايوان، اليوم؛ "للرد" على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لتايوان، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع.



ووصل خمسة مشرعين أمريكيين، إلى تايبيه في زيارة مفاجئة أمس الأحد، وسط تصاعد التوترات بمختلف أنحاء مضيق "تايوان"، في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر.