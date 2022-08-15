طوكيو: 23 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الاثنين، 23 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 395 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 38 شخصا، بانخفاض 4 حالات عن أمس الأحد، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ العدد على الصعيد الوطني 607 أشخاص، بانخفاض بواقع 6 حالات مقارنة بأمس الأحد.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 14 مليونا و423 ألفا و315 حالة، والوفيات 33 ألفا و844، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.