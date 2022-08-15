المغرب: 80 إصابة وحالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب ، اليوم الأحد، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقابل تعافي 139 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و719 ألف و 241 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و375 ألف و553 شخصا، مقابل 24 مليون و884 ألف و148 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 32 ألف و877 شخصا الجرعة الرابعة التعزيزية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. .

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و453 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و246 ألف و125 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.