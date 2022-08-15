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خالد جلال يكشف حقيقة رفضه لقيادة المنتخب الأولمبي

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 5:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:31 ص

قال خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، إنه تلقى عرضًا في منتصف الموسم لتدريب منتخب مصر الأولمبي، قبل الإعلان عن البرازيلي روجيرو ميكالي مدربًا له.

وأضاف جلال في تصريحات تلفزيونية: «تلقيت عرضًا لتدريب منتخب مصر الأولمبي مع بداية الدوري الثاني، ولكن كان يجب أن استمر مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم، كان من الفترض أن يكون هناك حديث أخر بعد نهاية الموسم والأمور كانت تسير في هذا الإطار».

وأضاف: «ما حدث مع إيهاب جلال أزعجني جدًا، إذ أعتبره واحدًا من أفضل 5 مدربين في مصر، وما حدث معه أحزنني وقلقت بعض الشيء».

وأوضح: «لم أقدم اعتذارًا عن تدريب منتخب مصر، ولكن قلقت بعد ما حدث مع إيهاب جلال».

وأتم: «أشكر حازم إمام ومحمد بركات لأنهما رشحاني لتدريب المنتخب، واتمنى التوفيق للمدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي»..


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