 فرنسا تعلن مغادرة اخر جنودها من قوة برخان في مالي - بوابة الشروق
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فرنسا تعلن مغادرة اخر جنودها من قوة برخان في مالي

وكالات
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:27 م
أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، اليوم الاثنين، مغادرة آخر العسكريين الفرنسيين العاملين في "قوة برخان"، مالي.

وبدأت "عملية برخان" في أغسطس 2014، وتهدف لمكافحة التمرد والجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، القوة الاستعمارية السابقة، بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة "فاجنر" الروسية إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة المتطرفين.

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