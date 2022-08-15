تألق ويلفارد زاها، نجم نادي كريستال بالاس، وسجل هدفا في لقاء فريقه ليفربول، ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

وتعادل كريستال بالاس مع ليفربول بهدف لمثله ليخرج رفاق زاها بنقطة ثمينة من ملعب أنفيلد.

وتحدث زاها لشبكة سكاي سبورتس عقب نهاية المباراة، حيث قال: "كنا نعلم أنه سيكون عملاً شاقًا وكان الأمر يتعلق باستغلال فرصنا. كنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة ولكن خطتنا كانت تتمثل في الاستفادة من الفرص ، لذلك أنا سعيد بهذه النقطة".

وأضاف: "كانوا يتقدمون للأمام وكنت أبحث عن مساحة في الخلف. لا يتطلب الأمر سوى فرصة واحدة وأنا سعيد لأنني انتهزتها اليوم".

وأوضح: "بمجرد أن لعبها إيزي كان في ذهني ما أريد أن أفعله. لم أكن أرغب في أن يضبط حارس المرمى نفسه ، لذا أخذت الأمر مبكرًا".

وأتم الدولي الإيفواري في حديثه: "نحن فريق جيد ونتعامل مع الفرق الكبيرة بشكل جيد ، لذلك أنا متفائل للغاية بشأن هذا الموسم ، خاصة بالطريقة التي نلعب بها".