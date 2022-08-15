فلسطين: تفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج أو تحويلهم إلى حقول تجارب من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّلت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى، وطالبت كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى.

وفي السياق ذاته، يواصل أربعة معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم، من بينهم ثلاثة معتقلين إداريين، وأقدمهم معتقل (40 عامًا) من بلدة إذنا، والذي يواصل إضرابه منذ 156 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية حرجة.

كما يواصل شقيقان معتقلان من بلدة الخضر إضرابهما عن الطعام منذ تسعة أيام، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، ويواصل معتقل (64 عامًا) من اللد بأراضي 1948، إضرابه عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقاله التعسفي لليوم الخامس على التوالي، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، حيث نقل إليه يوم الجمعة الماضي من سجن "ريمون"، إثر تدهور وضعه الصحي.