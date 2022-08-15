رئيس وزراء أرمينيا يزور موقع انفجار قوي في العاصمة يريفان

زار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، موقع الانفجار القوي الذي وقع أمس في سوق في العاصمة يريفان؛ وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 61 آخرين.

وذكرت قناة فرانس 24، أن الزيارة تأتي بينما يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث في موقع الانفجار حيث من المحتمل أن يكون هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض.

كما أطلق مدعو العموم تحقيقا في حدوث انتهاكات بشأن تخزين مواد قابلة للاشتعال وخروقات في معايير السلامة من الحرائق، ووفاة أشخاص بسبب الإهمال.

كانت سلطات أرمينيا قد أعلنت أمس أن انفجارا أدى، إلى وقوع ضحايا في منطقة تجارية في العاصمة يريفان.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها إن انفجارات دمرت مخزنا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان.

وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان رمادي كثيف من أحد المباني أعقبه انفجار دفع الناس للفرار من مكان الحادث.

وتشهد أرمينيا، الدولة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ الأزمة في 2020 مع أذربيجان المجاورة.