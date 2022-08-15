واشنطن تدين هجوما بالقدس أصيب خلاله 5 أمريكيين

أدانت الولايات المتحدة بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في البلدة القديمة بالقدس والذي أسفر عن جرح ثمانية أشخاص بينهم خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وأضاف البيان: "نتمنى لجميع الضحايا الشفاء العاجل. وما زلنا على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونقف بحزم معهم في مواجهة هذا الهجوم".

وتابع: " سفيرنا لدى إسرائيل والمسؤولون الأمريكيون في القدس على اتصال بعائلات الضحايا من المواطنين الأمريكيين، و أعربنا لهم عن تعاطفنا ودعمنا. ليس لوزارة الخارجية الأمريكية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج. يعمل فريقنا في القدس على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".

كانت خدمة "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل قد أعلنت اليوم الأحد إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار قرب حائط البراق (الحائط الغربي) في القدس.

وأعلنت الشرطة أنه جرى توقيف المشتبه به، وهو فلسطيني، بعدما سلم نفسه بعد ساعات من إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق النار استهدف حافلة في البلدة القديمة، وكذلك مرآب سيارات بالقرب من مقام النبي داوود.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأن يجعل مرتكبي مثل هذه الهجمات يدفعون الثمن.

ووصف المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الهجوم بأنه "رد فعل طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغيرهما من المناطق، منذ حرب عام 1967.