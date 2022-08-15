رجحت تحقيقات النيابة العامة في حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بمنطقة إمبابة بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث بعدما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز توليد الكهرُباء وفقًا لفحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومن واقع أقوال الشهود و14 مصابًا سمحت حالتهم الصحية بالحديث.

وناظرت النيابة العامة جثامين الضحايا قبل التصريح بدفنهم أمس الأحد، وتبين عدم ملاحظة أي إصابات ظاهرية في المتوفين بخلاف آثار تعرضهم للاختناق، وهو ما توصل إليه فريق التحقيق الذي انتقل برفقة الطبيب الشرعي وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين للوقوف على أسباب الوفاة، وبلغت الحصيلة النهائية للضحايا وفاة 41 شخصًا ما بين أطفال وسيدات ورجال، وإصابة 16 آخرين من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

وكان النائب العام أجرى معاينة لمكان الحريق بعدما أمر بتشكيل فريق تحقيق كبير من النيابة العامة والذي انتقل على الفور للمعاينة وبدء إجراءات التحقيق بالسماع للشهود والمصابين.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي لأجهزة الأدلة الجنائية وأقوال الشهود أن النيران نشبت نتيجة خلل كهربائي في الدور الثانى بمبنى الكنيسة والذى يضم عدد من قاعات الدروس، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات.