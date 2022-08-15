حماس: إعلان إسرائيل تدمير نفق للقسام تسويق لانتصارات وهمية

اعتبرت حركة حماس أن إعلان إسرائيل اليوم الاثنين، تدمير نفق أرضي يتبع للجناح العسكري للحركة كتائب القسام شرق قطاع غزة "تسويق لانتصارات وهمية".



وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي، إن "من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة العدو (إسرائيل) وإجرامه".



وأضاف برهوم أن "الاحتلال يهدف للتغطية على جرائمه وتسويق انتصارات وهمية لاستخدامها في البازار الانتخابي".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغلق نفقا متشعبا لشقين حفرته كتائب القسام ويمتد من شمال قطاع غزة ويتوغل إلى الأراضي الإسرائيلية.



وذكر ناطق باسم الجيش أن "مسار النفق لم يجتز العائق الأمني ​​الجديد، الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام (عند السياج الفاصل مع قطاع غزة) وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية".



وأضاف أن اكتشاف مسار النفق "يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديد مواقع الأنفاق وتحييدها في منطقة غزة، بحيث يستمر الجيش بالعمل سرا وعلنا".