مدير مستشفى العجوزة: خروج 3 من مصابي حريق كنيسة المنيرة

قال الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة، إن المستشفى استقبلت 5 مصابي حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة؛ نتيجة اختناقات شديدة، خرج من بينهم 3 إصابات؛ وهم في حالة مستقرة، ومتبقي حالتين بالعناية المركزة، أحدهم لشاب يبلغ 34 عاما وحالته مستقرة بشكل كبير وتحت إنبوبة أكسجين، حيث كان يحتاج إلى كمية كبيرة من الأكسجين أول يوم من الحادث؛ وتم تخفيض كمية الأكسجين.

وأضاف السيد لـ«الشروق»، أن الحالة الأخرى لسيدة يبلغ عمرها 56 عامًا، جاءت المستشفى في حالة شبه توقف بالقلب؛ وتم عمل إنعاش لها والإجراءات اللازمة ووضعها على جهاز تنفس صناعي، موضحا أنها بعدما بدأت تستعيد وعيها شيئا في شيء؛ حدث لها تدهور مفاجئ في درجة الوعي وتم إجراء عدد من الفحوصات اللازمة حتى نتمكن من تحديد حالتها، وإلى الآن لا نستطيع تحديد حالتها لأنها تعرضت لاختناق شديد وغازات سامة لها تاثير على خلايا المخ.

ومن جهته، قال مصدر مسئول بمستشفى إمبابة العام، إن المستشفى استقبلت 7 مصابين جميعهم أيضا حالات اختناق؛ من بينهم 6 حالات مستقرة، لافتا إلى أن حالة منهم كتب لها خروج أمس الاثنين.

وأوضح المصدر، لـ«الشروق»، أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 13 إلى 65 عامًا، ذاكرا أن الحالة الأخيرة هي لطفلة بالعناية المركزة عمرها 13 عامًا؛ في حالة اختناق، وحالتها الصحية لم يتم تحديدها حتى الآن.

قال محمد يحيى أحد المصابين بالحادث، إنه شاهد حريق الكنيسة من منزلة وكان الدخان متصاعد بشكل كبير من الدور المتواجد به التكيف، لافتا إلى أنه لم يتردد في الذهاب سريعا وإنقاذ المصابين داخل الكنيسة.

وأضاف يحى لـ«الشروق»، أنه قام باستخراج 5 أطفال من داخل النيران بالكنيسة وحاول إنقاذ رجل مسن أيضا ولكنه لم يستطع الخروج به وسقطوا سويا داخل الكنيسة، لافتا إلى أنه فقد الوعي عند تلك اللحظة وفاق وجد نفسه بالمستشفى، وتم عمل جلسات أوكسجين له، فضلا عن وجود عدد من الإصابات بجسده من بينهم كسر بأحد قدميه.

وبحسب وزارة الصحة، إن إجمالي الوفيات في الحادث الأليم بكنيسة أبو سفيفين بالجيزة، الذي وقع أمس، بلغ 41 حالة وفاه و14 مصابًا خرج منهما اثنان يوم الحادث.