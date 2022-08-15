تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، وبابا الإسكندرية، بخالص العزاء للشعب المصري في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أنه تلقى بعد الحادث مكالمة تعزية طيبة مبكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم مكالمات تعزية كثيرة من كل رموز الدولة كرئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس مجلسي النواب والشيوخ، والنائب العام.

وأكد أنها «مشاعر كلها طيبة وتخفف من وقع المصاب»، معربًا عن تقديره لتواجد كل الأجهزة المعنية بموقع الحادث، والمستشفيات التي نقل إليها المصابون.

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «نشكر الله.. لكن طبعًا المكان صغير وضيق والكثافة القبطية في المنطقة كبيرة، وهي نقطة جوهرية يجب وضعها في الحسبان»، منوهًا إلى أن عملية إنشاء كنيسة كانت مرهقة جدًا، منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وأضاف: «عام 2016 صدر قانون بناء الكنائس، الذي أدى إلى سير الأمور في مسارها الصحيح بوجود قانون، لكن بعض الأماكن التي أقيمت بها الصلوات صغيرة بالنسبة لعدد الأقباط المتواجدين في تلك المنطقة، المكان مساحته 120 مترا أي مجرد شقة، وعلى الأجهزة المسؤولة أن تنتبه لتلك النقطة، فلو الكثافة عالية والمكان صغير، لابد من مشاركة للنقل إلى مكان أوسع أو توسعة المكان بصورة ما».

وشهدت محافظة الجيزة، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة وراح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التي تعرضت للحريق.