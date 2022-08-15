السفارة الصينية بواشنطن: نعارض أي نوع من العلاقات الرسمية بين أمريكا وتايوان

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينجيو، إن الصين تعارض أي نوع من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة ردا على الاستفزازات الأمريكية.



وأضاف ليو بينجيو، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية، إن الزيارة الجديدة التي قام بها وفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تايوان أمس الأحد، تثبت أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان ولم تدخر أي جهد لإثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين.



وأضاف أن المسؤولية عن التوتر الحالي عبر مضيق تايوان تقع بالكامل على عاتق الجانب الأمريكي، والذي يجب أن يتحمل جميع العواقب الناجمة عن زيارة المشرعين المعنيين لتايوان.



وأكد ليو، أنه يتعين على أعضاء الكونجرس الأمريكي التصرف وفقا لسياسة الصين الواحدة، والالتزام بهذا المبدأ وبشروط البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف التبادلات الرسمية مع تايوان.



كان الوفد الأمريكي المكون من خمسة أعضاء، بقيادة السناتور إد ماركي من ماساتشوستس، قد وصل إلى تايوان أمس في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة أوائل الشهر الجاري، والتي قوبلت بإدانات وردود قوية من الصين، بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.