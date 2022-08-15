الآثار: ضبط 97 عملة معدنية بمطار الأقصر الدولي

تمكنت إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي من ضبط 97 عملة معدنية كانت بحوزة أحد المسافرين، وذلك قبل خروجها من الأراضي المصرية.



وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم مصادرة القطع المضبوطة بناء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 باعتبارها ممتلكات ثقافية وتراثية لا يسمح بخروجها من مصر.



ومن جهته، قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية إنه في أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب تم ضبط العملات بملابسه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتحفظ على العملات المضبوطة، مضيفًا أن تلك العملات ترجع للعصر العثماني وهي عبارة عن عملات دائرية مختلفة الفئات بها ثقوب للتعليق، منها واحدة فئة 2 بارة، و58 فئة 5 بارات و11 فئة 10 بارات.



ومن المقرر أن يتم إيداع القطع المضبوطة بأحد المخازن الأثرية بالأقصر.