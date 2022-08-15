تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن قرارت الجبلاية بشأن نظام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي تم تحديدها في اجتماع المجلس أمس.

وقال الكومي، في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": «الدوري سيبدأ الجديد منتصف أكتوبر وسينتهي في 30 يونيو بشكله الطبيعي وفقا للأجندة التي أعدها عامر حسين بالتنسيق مع رابطة الأندية».

وشدد: «لن يسمح لأي ناد بأكبر من القيمة الميزانية الخاصة به المثبتة في الأوراق الخاصة بحصوله على الرخصة من اتحاد الكرة».

وأوضح: «إذا تخطت قيمة عقود اللاعبين في أحد الفرق الميزانية المخصصة المقدمة من النادي سيكون هناك إجراءات ومساءلة لهذا النادي، ونطبق هنا القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي».

ونوه: «غير مسموح بالكشف عن قيمة ميزانية أي ناد، لأن هذا الأمر سري بين الأندية واتحاد الكرة، وقد نرى أحد الفرق تهبط للدرجة الثانية بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف».

وانتقل للحديث عن منظومة التحكيم، قائلا: «نسعى لتطوير منظومة كرة القدم كما يجب أن يكون، وعلى رأسها عنصر التحكيم الذي يشهد تراجع خلال الفترة الماضية».

وأتم تصريحاته: «لا يوجد حكم في مصر يتعمد الخطأ ضد فريق بعينه ولن نسمح بذلك، وأخطاء التحكيم غير متعمدة في كل أنحاء العالم وفي الفترة المقبلة مع التدريبات التحكيم سيتحسن والعدالة ستكون متواجدة».