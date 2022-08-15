حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان ترتفع إلى 618 شخصا

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في باكستان، حيث تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مزيد من الدمار في أقاليم جنوب غربي البلاد، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الإثنين.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد قتلى موسم الأمطار منذ يونيو ارتفع إلى 618 شخصا، بينهم 134 امرأة و230 طفلا.



وقالت الهيئة في أحدث تقرير لها إن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا بأكثر من 69 ألفا و874 منزلا، ما أسفر عن تشريد آلاف الأشخاص أو تقطع السبل بهم في القرى النائية.



وكان إقليما بلوشستان والسند الأكثر تضررا من الفيضانات بعد هطول الأمطار الأكثر غزارة على الإطلاق في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وسط مخاوف متزايدة من تغير المناخ.



وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما تستمر وكالات مواجهة الكوارث في حالة تأهب قصوى لحالات الطوارئ.



ويتعرض ملايين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه في المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث يحاول الجيش وأجهزة الإنقاذ الوصول إلى المحاصرين وإجلائهم.