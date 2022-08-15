أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات وفاة سجين أوروبي كان توفي بأحد مستشفيات العاصمة.



وأفيد في هذا السياق بأن السجين الأجنبي، توفي في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء إقامته في السجن.



ونقل موقع "نسمة" عن القناة التاسعة أن معطيات الواقعة تقول إن "السجين الأجنبي الحامل لجنسية دولة أوروبية تم إيقافه تحفظيا على ذمة قضية ذات صبغة إرهابية حيث تم ضبطه بأحد المطارات وبحوزته أدوات ومواد يشتبه في استعمالها في التجسس، فتمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي قرر إبقاءه بحالة سراح فاستأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج لدى دائرة الاتهام التي نقضت قرار قاضي التحقيق وقررت إيداع الأجنبي السجن.



وذكرت المعلومات التي استندت إليها وسائل الإعلام التونسية، أن السجين الأجنبي تعرض "مؤخرا إلى وعكة صحية تم إثرها نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة إلا أنه توفي بعد دخول المستشفى بيومين.