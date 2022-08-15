 سبوتنيك: وفد حكومي سوداني في موسكو لعقد جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية - بوابة الشروق
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سبوتنيك: وفد حكومي سوداني في موسكو لعقد جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 7:57 م

يصل وفد حكومي سوداني، في الفترة من 17 ــ 19 أغسطس الجاري، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ لعقد جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا.

وقال وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - : "إن وفدًا سودانيًا رفيع المستوى سيزور روسيا خلال الفترة 17- 19 أغسطس الجاري"، لافتًا إلى أن الوفد السوداني سيضم ممثلين عن أغلب الوزارات السيادية.

وأضاف الوزير السوداني: "الهدف من الزيارة هو عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي بين البلدين في دورتها السابعة"، مؤكدًا أيضًا أن البلدين سيقدمان مشروعات بهدف مناقشتها بين اللجان الفنية الوزارية.


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