رئيس الجالية السودانية: أعداد الوافدين إلى مصر تجاوزت المليون منذ اندلاع الحرب

أعلن الدكتور حسين محمد عثمان، رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر؛ عن تجاوز أعداد النازحين السودانيين إلى الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية؛ مليون مواطن سوداني، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء: «تجاوزنا بعد الأحداث المؤسفة؛ مليون ضيف على أرض جمهورية مصر العربية».



وأشار إلى تلقي الأشقاء السودانيين الدعم المادي الكامل على الأراضي المصرية من جانب الجمعيات الخيرية، معقبا: «هناك حالة من التعاضد والتبرعات من رجال الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم من حضروا إلى مصر ظروفهم المادية في تحسن؛ لأن أغلب أولادهم يعملون في دول الخليج وأوربا».



ولفت إلى حرص الكثير من الأسر السودانية على الذهاب إلى مصر؛ بغرض استكمال أبنائهم الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة، والبعض الآخر؛ بهدف تلقي العلاج والرعاية الصحية.