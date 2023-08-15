الخليفي: نيمار سيكون دائما جزءا كبيرا من تاريخ باريس سان جيرمان

تحدث ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لنادي باري سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن مساء اليوم، تعاقده رسميا مع نيمار لمدة موسمين 2025، ضمن تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم القادم.

وقال الخليفي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «من الصعب دائما وداع لاعب مذهل مثل نيمار، واحد من أفضل اللاعبين في العالم».

وأضاف: «لن أنسى أبدا يوم وصوله إلى باريس سان جيرمان وما ساهم به من أجل نادينا ومشروعنا على مدار ستة أعوام، عشنا لحظات رائعة ، ونيمار سيكون دائما جزءا كبيرا من تاريخنا».

وأتم: «أود أن أشكر نيمار وعائلته، نتمنى لنيمار كل التوفيق في مستقبله ومغامرته المقبلة».