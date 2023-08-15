تايمز: اشتباك داخل صفوف القوات الروسية في جنوب أوكرانيا

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين قوات شيشانية وروسية قرب مدينة ماريوبول الأوكرانية، معتبرة أن ذلك الاقتتال يقوض الحرب الروسية في أوكرانيا.



وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم أربع جنود روس، يقال إنهم قتلوا عندما اندلع إطلاق نار بين القوات الروسية في جنوب أوكرانيا الذي تسيطر عليه.



ونقلت الصحيفة، عن مسئولين أوكرانيين، القول إن معركة بالأسلحة النارية حدثت عندما اشتبك مقاتلون شيشانيون مخلصون للكرملين مع جنود روس في قرية أورزوف، على بعد حوالي 25 ميلاً من ماريوبول، المدينة الساحلية الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا العام الماضي.



وأظهرت لقطات نشرها المسئولون الأوكرانيون سقوط جثمانين في سيارات اخترقها الرصاص. وكان أحد الرجلين القتلى يرتدي زيا عسكريا والآخر ملابس مدنية.



وقال بيتر أندريوشينكو، مستشار لعمدة ماريوبول المنفي إن "الجنود بدأوا تمزيق أحزمة كتف بعضهم البعض، وكان هناك تبادل لإطلاق النار".



وأضاف أندريوشينكو أن سبعة مدنيين، بينهم مراهقتين، قتلوا خلال القتال".



وأفاد تقرير غير مؤكد أن الشيشانيين فتحوا النار على الجنود الروس والمدنيين بعد الإفراط في تناول الكحول، بحسب تايمز.



وأكد إيفان توبوزوف، رئيس منطقة ماريوبول المعين من قبل الكرملين، وقوع معركة بالسلاح.



وقال توبوزوف إن المحققين الروس في مسرح الأحداث رفضوا تقديم أي معلومة له، مضيفا: "عندما وصلت هناك، كان المسئولون من لجنة التحقيق يعملون ولكنهم لم يدعوني أمر، وقالو هذا ليس من شأنك".



وتابع: "هناك ضحايا لكني لا أعلم عددهم".



ووصف أحمد دوداييف، وهو مسئول شيشاني بارز، التقارير التي تفيد بأن المقاتلين الشيشان كانوا متورطين بـ"معلومات مضللة". ومع ذلك، لم ينكر وقوع إطلاق نار.



ووقع الحادث، الجمعة، لكن لم يتم الإبلاغ عنه فوراً.