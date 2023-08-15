الأمم المتحدة: ما يقرب من 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكد التقرير مقتل 9444 مدنيا وإصابة 16 آلفا و940 شخصا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، كما قتل ما إجمالية 500 طفل، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الإحصاء ليس كاملا لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق.

وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف ، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.

وفي كييف أيضا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجل رسميا.

ويظهر تقرير الأمم المتحدة أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب، وفي ربيع وصيف عام 2023، قتل ما بين 170 و 180 مدنيا كل شهر.