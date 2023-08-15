أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الثلاثاء الخامس عشر من أغسطس وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته لمدة 5 أيام، مشيرا إلى إعلان النتائج بعد مرور 3 أيام من إغلاق باب المرحلة الثانية والانتهاء من إجراء التحليل الإحصائي.

ونوه خلال مداخلة لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إلى إرسال مكتب التنسيق كشوف الترشيح النهائية للمرحلتين الأولى والثانية إلى الجامعات عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

وناشد طلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتوجه ببطاقات الترشيح النهائية إلى الكليات؛ لبدء إجراءات استكمال بعض المستندات اللازمة لملف الطالب والتي تتضمن أصل الشهادة وبعض المستندات والصور الشخصية، ومن ثم تحديد مواعيد إجراء الكشف الطبي ثم تسجيل الطالب بالكلية.

وأعن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عن استكفاء كليات القطاع الطبي (الطب البشري- طب أسنان علاج طبيعي- صيدلة) من أعداد الطلاب المقبولين لهذا العام، بالإضافة إلى كليتي الهندسة والتخطيط العمراني بقطاع العلمي رياضة، وكذلك الاقتصاد والإعلام وألسن بالشعبة الأدبية.

ونوه إلى إعلان الوزارة الإثنين ؛ عن الأماكن الشاغرة بجميع القطاعات لتعريف الطلاب بالكليات المتاحة، معقبا: «طلاب علمي علوم لديهم كليات كثيرة متبقية مثل الطب البيطري والزراعة والتمريض بالإضافة إلى كليات القطاع الأدبي، وكذلك باقي الشعب».