موسكو تزين مبانيها الشاهقة بالأعلام الباكستانية والروسية الرقمية

عرضت بلدية موسكو الأعلام الباكستانية والروسية الرقمية فوق ثلاثة من المباني الشاهقة بشارع أربات في قلب العاصمة الروسية يوم الاثنين؛ للاحتفال بعيد الاستقلال الـ76 لدولة باكستان، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية اليوم الثلاثاء.



وقالت الوكالة إن المباني الثلاثة قريبة من الساحة الحمراء، وهي مصممة على شكل كتاب، ويمكن رؤيتها بسهولة من على ضفاف نهر موسكو.



وتتزامن ذكرى الاستقلال مع احتفال باكستان وروسيا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وانتهزت حكومة العاصمة موسكو والسفارة الباكستانية في روسيا هذه المناسبة وعرضت علمي الدولتين، اللذين يعكسان العلاقات الوثيقة بين بينهما.



كما تم عرض اسمي روسيا وباكستان وسط تلك الأعلام الرقمية باللغتين الأوردية والروسية.