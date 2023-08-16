أرمينيا تتهم أذربيجان باستهداف مركبة دورية تابعة للاتحاد الأوروبي على الحدود

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار على مركبة دورية تابعة للاتحاد الأوروبي في إقليم جيجاركونيك بالقرب من الحدود بين البلدين.



ونفت أذربيجان بدورها الاتهامات الأرمينية.



وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا في وقت سابق عبر صفحتها على منصة أكس، تويتر سابقا: "نؤكد تعرض دورية لبعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا لحادث إطلاق نار في المنطقة الخاضعة لمسئوليتنا، ولم يصب أي من أفراد البعثة".



ولم تذكر البعثة مصدر إطلاق النار وما إذا كانت المركبة، بالقرب من بلدة فيرين شورزا الصغيرة، هي الهدف.



وكانت منطقة ناجورنو-كاراباخ، التي تقع في أذربيجان ولكن معظم سكانها من الأرمن، محل نزاع لعقود بين الدولتين اللتين كانتا تابعتين للإتحاد السوفييتي السابق.



ولم يمنع وقف إطلاق النار المفترض الجانبين من القتال.



وأغلق الأذربيجانيون ممر لاتشين، وهو مدخل أرمينيا الوحيد إلى المنطقة، وحذر الخبراء من أن الوضع الإنساني كارثي، مع عدم إمكانية دخول الأدوية والغذاء بحرية إلى المنطقة.