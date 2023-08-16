منظمات إغاثة تدعو بريطانيا إلى عدم التخلي عن الأفغان بالذكرى الثانية لسيطرة طالبان

حثت منظمات إغاثة بريطانيا إلى عدم التخلي عن أفغانستان مع حلول ذكرى مرور عامين على استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد.



وقد عادت طالبان، في هجوم خاطف في مختلف أنحاء البلاد، إلى السلطة في أفغانستان يوم 15 أغسطس 2021، مع اسراع القوى الغربية، ومن بينها بريطانيا وأمريكا، بسحب قواتها بعد احتلال دام 20 عاما.



وكانت العملية "بيتينج" هي أكبر عملية إجلاء قامت بها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم نقل أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان إلى المملكة المتحدة فيما يزيد قليلا عن 16 يوما في أغسطس 2021.



وقالت "بوند"، وهي هيئة شاملة في بريطانيا تمثل منظمات تنمية دولية، إن الشعب الأفغاني يعيش "في كابوس حقيقي" منذ عودة نظام طالبان المتشدد.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المنظمة قولها إن أكثر من 80% من السكان في أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر" مع استمرار الاقتصاد في الانكماش وتلاشي فرص العمل وانهيار خدمات الحكومة".



وكان قادة حركة طالبان في أفغانستان قد أحيوا اليوم الذكرى الثانية لعودة الحركة للسلطة في أفغانستان من خلال إعلان اليوم عطلة رسمية.



ودخل مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانية كابول يوم 15 أغسطس 2021، واقتحموا القصر الرئاسي بعد أكثر من عقدين، وذلك دون أي مقاومة من جانب القوات الحكومية الأفغانية المدعومة دوليا وفي ظل انسحاب فوضوي من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأقامت سلطات طالبان فعاليات رسمية في عدة أقاليم أفغانية اليوم لإحياء ذكرى مرور عامين على عودتها للحكم، للاحتفال بما وصفته "بيوم استقلال أفغانستان عن الاحتلال الأمريكي".



وقالت حكومة طالبان في بيان نشٌر بعدة لغات، من بينها الإنجليزية،" أثبت غزو كابول مجددا أنه لا يمكن لأحد السيطرة على دولة أفغانستان الآبية وضمان بقائه في هذه الدولة".



ودعا نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي خلال فعاليات أقيمت بكابول إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول حول العالم.



يشار إلى أنه حتى الآن، لا تعترف أي دولة في العالم بحكومة طالبان.



وأضاف حنفي أنه إذا رغب العالم في القضاء على المخدرات وإنهاء الهجرة غير الشرعية، يتعين على الحكومات أن تدعم إقامة مشاريع تنموية ضخمة في أفغانستان.



من ناحية أخرى، وصف كثير من الأفغان اليوم باليوم الأسود في تاريخ البلاد، وغيروا صور حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للون الأسود.



يذكر أنه منذ سيطرت طالبان مجددا على أفغانستان، قامت بتقييد حقوق الانسان بصورة كبيرة. وتعهدوا في البداية بأن يكون حكمهم أكثر وسطية مقارنة بفترة حكمهم السابقة خلال الفترة من من 1996 وحتى 2001.