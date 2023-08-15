تحدث محمد شريف مهاجم منتخب مصر، والمنضم حديثا إلى نادي الخليج السعودي، عن كواليس الفترة الأخيرة له في النادي الأهلي قبل رحيله عن الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الإثنين، رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي، لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2025.

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ "الشروق" : "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عرض عليّ تجديد عقدي مع الأهلي قبل نهاية الموسم، وأخبرته أنني لا أمانع ولكن قلة مشاركاتي مع الأهلي هذا الموسم جعلتني أفكر في الاحتراف".

وأضاف: "طلبت منه منحي مهلة للتفكير في الأمر، ولكنه أخبرني أن الإدارة رفضت العرض التركي وأنني سأستمر مع الفريق في الموسم القادم".

تابع:" عندما غاب كهربا عن مباراتين للفريق في آخر الموسم الماضي شاركت بدلا منه أساسيا، ولكن لم يتم منحي الفرصة كاملة وتم استبدالي بـ رأفت خليل حينذاك، لذلك أدركت أنه من الصعب الاستمرار مع الفريق بالموسم الجديد لأن المدير الفني لن يعتمد عليّ، لذلك اتخذت قرار الرحيل عن الفريق".

وواصل شريف:" أمير توفيق قال لي البعض يتحدث عن وجود اتفاق بينك وبين بيراميدز، ولكني أخبرته أن هذا الكلام غير صحيح تماما، وطلبت منه الموافقة على العرض السعودي، وأكدت أنني سأقدم كل الضمانات التي تثبت أنني لن أعود لمصر إلا للنادي الأهلي، ولا أعرف الكباري".

وأوضح:" أخبرته أنه لا توجد لدي نية للانضمام لأي نادٍ مصري آخر، وإذا كانت هناك نية لكنت استمريت مع الفريق حتى يناير ومن ثم أوقع لأي نادٍ هنا مجانا، وانتقل إليه نهاية الموسم القادم دون استفادة الأهلي من وراء بيع المدة المتبقية في عقدي".

وأتم: "أنا مش قليل الأصل عشان أعمل كوبري، وكنت حريصا على استفادة الأهلي ماليا من بيعي، وأنا سعيد أنني أغادر القلعة الحمراء من الباب الكبير".