النواب الليبي يحمل الدبيبة المسئولية القانونية والأخلاقية للأعمال القتالية في طرابلس

أدان مجلس النواب الليبي، واستنكر الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس، والتي عرّضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

ودعا المجلس، في بيان له مساء الثلاثاء، الأطراف كافة إلى وقف الأعمال القتالية وجرائم الخطف فورًا، والاحتكام إلى لغة العقل، وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

وحمّل النواب الليبي، المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لهذه الأعمال، إلى رئيس الحكومة منزوعة الشرعية عبدالحميد الدبيبة، والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.

وطالب البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار، والسلاح المنفلت والاقتتال، وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، إضافة إلى إعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم.

كما طالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة، محملًا الخاطفين المسئولية الجنائية على سلامته.

ووجه مجلس النواب الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي، لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات، ومساعدتهم على الخروج منها .