أمريكا وفرنسا وبريطانيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن اليمنية

أعربت البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، في إشارة إلى اقتحام مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكدت البعثات في بيان مشترك، دعمها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها، للعمل من أجل الشعب اليمني، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإصلاحات.

وقالت البعثات، إن "التطورات الأخيرة في عدن يمكن أن تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم".

وأضافت: "من الضروري أن تدعم جميع المكونات السياسية جهود الحكومة التي تعمل من أجل الشعب اليمني واحترام المؤسسات الحكومية".

ومساء أمس الأحد الماضي، اقتحمت قوة عسكرية تابعة لعضو المجلس الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة السلفية (مدعومة من الإمارات)، قصر الرئاسة "معاشيق"، وحاصرت مبنى إقامة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، لعدة ساعات، ومنعت الموظفين من الدخول إلى القصر أو الخروج منه.

جاء ذلك بعد يوم من عودة رئيس الحكومة من الرياض إلى مدينة عدن، لمزاولة عمله بعد انقطاع استمر لعدة أشهر.

ووجه رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وزير الدفاع للوقوف على ملابسات حادث محاصرة قصر معاشيق في عدن ومنع تكرارها.