الإمارات تعلن عن المقاعد المخصصة للمرأة في انتخابات البرلمان

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء أنها تسلمت عدد المقاعد المخصصة للنساء من دواوين حكام الإمارات، ووفقاً للآليات التي وردت في القرار الصادر من رئيس الإمارات عام 2019 برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

ووفقاً للقرار، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين حكام الإمارات من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، في حين أن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة لم تحددا أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.

وبناء على القرار، فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

وقال عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: "إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات قيادة الإمارات، لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي".

وأضاف: "إن تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات"، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.