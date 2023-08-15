قال محمد عوض، مدير مديرية تموين محافظة بورسعيد، إن نموذج الكارت الموحد يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في بطاقة واحدة.

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المرحلة الأولى تتضمن تقديم خدمات التموين من صرف السلع التموينية المدعمة وبدل نقاط الخبز وصرف الخبز المدعم، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، وكذلك خدمات المدفوعات الإليكترونية.

ولفت إلى وقوع الاختيار على مدينة بورسعيد كأول محافظة تطبق منظومة كارت الخدمات الموحد على غرار ما حدث سابقا في العام 2015؛ بشأن بطاقة التموين الذكية والتأمين الصحي الشامل، منوها أن بورسعيد تتميز بكونها المحافظة الرقمية الأولى على مستوى الجمهورية في التحول الرقمي.

وأشار إلى إرسال مديرية التموين رسائل نصية إلى رب الأسرة عبر أرقام الهواتف المحمولة المسجلة على قواعد بيانات وزارة التموين تتضمن توضيح الميعاد والمكان؛ لاستلام الكارت الخاص بالمواطن وذلك عبر 25 مكتب بريد بالمحافظة، وعدد 7 أفرع، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمة تموينية مطورة.

ونوه أن مواعيد عمل مكاتب البريد تبدأ من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، في حين تستهل المراكز التموينية المطورة العمل بدءا من الرابعة إلى التاسعة مساء، مشيرا إلى تخصيص الوزارة رقم (15999) للاستعلام عن البطاقات وتلقى الشكاوى.