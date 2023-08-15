لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد جاهزيتها إجراء الانتخابات البلدية في غزة

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها لإجراء انتخابات مجالس الهيئات البلدية في قطاع غزة حال صدور قرار حكومي يحددها.

وقال بيان صدر عن لجنة الانتخابات تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها "تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتؤكد على جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات حال اصدار مجلس الوزراء قرارا يحدد موعدها".

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء هو "صاحب الولاية القانونية للدعوة إلى الانتخابات البلدية طبقاً لقانون الانتخابات المحلية".

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة "حماس" في غزة أعلنت مساء أمس استعدادها لتسهيل إجراء الانتخابات البلدية في القطاع، داعية لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقبل ذلك صرح مسؤول في حركة "حماس" بأن الحركة تسعى لإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة لأول مرة منذ عام 2005.

وأضاف القيادي في حماس زكريا أبو معمر، خلال لقاء نظمته الحركة في غزة لممثلي فصائل ومؤسسة أهلية، "نتطلع إلى توافق وطني ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية" الفلسطينية.

وقال أبو معمر إن الانتخابات المحلية "ليست بديلا عن الانتخابات العامة التي تمثل حاجة ماسة وملحة"، مضيفا أن حماس "تسعى بكل جهد لتعزيز العمل المشترك لتصبح الشراكة واقعا حقيقيا لا بديل عنه".

وقال بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري إن المشاركين فيه أكدوا على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة

وطالب البيان الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في قطاع غزة عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية فيما لجأت حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات بالتعيين.