إصابة مدنيين في اشتباكات مسلحة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

أصيب عدد مدنيين في اشتباكات مسلحة تشهدها مناطق في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، خاصة في "عين زارة" و"طريق الشوك عمارات الطبي".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن الاشتباكات المتقطعة بواسطة أسلحة متوسطة بين مسلحين، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، دون أن تحدد عددهم على وجه الدقة، وتسببت في حالة خوف وهلع لدى سكان هذه المناطق المحاصرين، والذين وجهوا نداءات استغاثة لإخراجهم من منازلهم.

من جهتها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتحركات عسكرية وآليات ثقيلة ومتوسطة في مناطق بجنوب العاصمة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي بشأن هوية هؤلاء المسلحين، أو الجهة الداعمة لهم.

في غضون ذلك، قال جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة، في بيان، إنه نشر سبع نقاط تدخل داخل طرابلس، بالإضافة إلى إجلائه عائلات عالقة من مناطق الاشتباكات.

يذكر أن تخوم العاصمة الليبية تشهد، بين الفترة والأخرى، اشتباكات مسلحة بين فصائل داعمة للقوى السياسية المختلفة، وفي غالب الأحيان تغادر المدينة دون تحقيق أهدافها