الحكومة البريطانية تعتزم ضخ 250 مليون جنيه استرليني في قطاع الصحة

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها ضخ 250 مليون جنيه استرليني (317 مليون دولار) في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في إطار جهودها لتعزيز قدرتها ومواجهة قوائم الانتظار القياسية قبل فصل الشتاء.

وذكرت وكالة " بي آيه ميديا" البريطانية أن هذه الخطوة سوف تؤدي لتوفير 900 سرير إضافي في المستشفيات، كما أنها تأتي ضمن خطة طارئة لتعافي لقطاع رعاية الطوارئ ، التي تم الاعلان عنها في يناير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء إضراب لصغار الأطباء في انجلترا صباح اليوم، رغم تصريح المدير الطبي للهيئة ستيفن بويس بأن الإضراب لا يزال يسبب اضطرابا كبيرا حتى صباح اليوم .

وتهدف الخطة التي من المقرر تطبيقها على مدار عامين، إلى زيادة أسرة المستشفيات، ضمن خطة تبلغ قيمتها مليار جنيه استرليني، لتعزيز سعة هيئة الخدمات الصحية بواقع 5000 سرير جديد وتحسين تجربة المرضى وتقليص زمن الانتظار.

وسوف تدعم الخطة تطوير وتوسيع مراكز العلاج الطارئ وخدمات رعاية الطوارئ ليوم واحد، مما يتيح فحص المرضى بصورة أسرع بدون الحاجة لدخول المستشفى.

وتأتي هذه الأنباء بعدما كشفت بيانات جديدة أن قوائم الانتظار وصلت لمستوى قياسي بلغ 7.6 مليون مريض بحلول نهاية يونيو الماضي.