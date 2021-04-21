هجوم على ألماني بقارب في بحيرة بمنطقة تيرول النمساوية

تعرض رجل ألماني لهجوم عدة مرات من قبل رجل على متن قارب بينما كان يسبح في بحيرة في منطقة تيرول النمساوية.

وأصيب الرجل /67 عاما/ من منطقة جيرمرسهايم في راينلاند بالاتينات الألمانية بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع في رينتالر سي في كرامساش ووصل إلى الشاطئ منهكا تماما.

وقال متحدث باسم الشرطة يوم الاثنين إن المهاجم وسباحا آخرا كان يشجع المهاجم كانا في حالة سكر على ما يبدو.

ووفقا للشرطة، حاول سائق القارب دهس الرجل ثلاث أو أربع مرات يوم الأحد. وقالت إنه نجح جزئيا في القيام بذلك. وابتلع الضحية الماء عدة مرات وبالكاد استطاع البقاء واقفا على قدميه. وأصيب الرجل بجروح طفيفة في ساقه.

ولم يترك سائق القارب والنمساوي الآخر الذي كان يهتف له، الرجل الألماني إلا عندما هدد بالاتصال بالشرطة. واعتذرا لضحيتهما على الفور. وقال المتحدث إنه لم يكن هناك أي جدال بين الطرفين قبل الهجوم.

والتزم النمساويان /37 و21 عاما/ الصمت حتى الآن بشأن دوافعهما.

